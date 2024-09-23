На мотоблогера «АнютуМини» напали в Москве

В Москве завели уголовное дело после нападения на мотоблогера «АнютуМини»

На северо-западе Москвы произошло нападение на мотоблогершу Анну Макаренкову, более известную как «АнютаМини». Как передает РИА «Новости», инцидент случился в субботу на Волоколамском шоссе. Неизвестный мужчина попытался угнать мотоцикл блогерши, но его попытка не увенчалась успехом.

Преступник применил газовый баллончик, распылив его в лицо Анне, после чего похитил ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. На основании этого происшествия возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, которое касается грабежа, совершаемого с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Правоохранительные органы активно занимаются поисками злоумышленника. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых удалось зафиксировать мужчину. Ведется сбор информации, которая может помочь в установлении личности преступника и его задержании.

Ранее в элитном московском отеле было найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, о чем сообщили источники в правоохранительных органах.

Кроме того, стало известно о гибели популярного мотоблогера Ксении Никитиной в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.