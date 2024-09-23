Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».0 комментариев
На мотоблогера «АнютуМини» напали в Москве
В Москве завели уголовное дело после нападения на мотоблогера «АнютуМини»
На северо-западе Москвы неизвестный напал на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как «АнютаМини», распылил ей в лицо баллончик и похитил телефон, после чего скрылся.
На северо-западе Москвы произошло нападение на мотоблогершу Анну Макаренкову, более известную как «АнютаМини». Как передает РИА «Новости», инцидент случился в субботу на Волоколамском шоссе. Неизвестный мужчина попытался угнать мотоцикл блогерши, но его попытка не увенчалась успехом.
Преступник применил газовый баллончик, распылив его в лицо Анне, после чего похитил ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. На основании этого происшествия возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, которое касается грабежа, совершаемого с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Правоохранительные органы активно занимаются поисками злоумышленника. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых удалось зафиксировать мужчину. Ведется сбор информации, которая может помочь в установлении личности преступника и его задержании.
Ранее в элитном московском отеле было найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, о чем сообщили источники в правоохранительных органах.
Кроме того, стало известно о гибели популярного мотоблогера Ксении Никитиной в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.