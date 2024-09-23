Объявлен конкурс по созданию первых филиалов национального центра «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Отбор пройдет в два этапа: в первом этапе регионы представят проекты по созданию филиалов, во втором их оценит организационный комитет национального центра «Россия» и отберет регионы, где филиалы центра будут созданы в первую очередь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что площадки для будущих филиалов должны быть оснащены пространством для постоянной и временной экспозиций, большим многофункциональным и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

В сентябре глава государства подписал Указ «Об Организационном комитете Национального центра «Россия». В должности руководителя Организационного комитета утвержден первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Созданный орган будет обеспечивать координацию деятельности и взаимодействия органов власти и организаций, участвующих в деятельности Национального центра «Россия», а также утверждать план мероприятий.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.