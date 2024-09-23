Суд продлил арест блогеру Эдуарду Шарлоту

В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту на месяц по обвинению в экстремизме

Кировский районный суд Самары принял решение продлить арест популярного певца и блогера Эдуарда Шарлота на один месяц, передает ТАСС. Это решение обусловлено ожиданием обвинительного заключения от прокуратуры с последующим рассмотрением дела в суде. По информации, предоставленной отцом подозреваемого Валерием, дело будет передано в суд, а Шарлот будет находиться под арестом до 23 октября.

Эдуард Шарлот столкнулся с серьезными обвинениями по нескольким статьям Уголовного кодекса России. Его подозревают в реабилитации нацизма, публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, и возбуждении ненависти либо вражды. Все инкриминируемые эпизоды связаны с публикацией оскорбительных видеороликов в Instagram*, который в России признан экстремистским и запрещен.

Напомним, что корпорация Meta*, владеющая Instagram, была признана экстремистской в России. Это решение было принято Тверским районным судом Москвы в марте 2022 года и повлекло за собой запрет деятельности компании в стране.

Российский певец Эдуард Шарлот был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В мае стало известно, что в отношении Шарлота возбуждено пятое уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства.

Ранее сообщалось, что арестованный певец и блогер выступил в Самарском областном суде с извинениями перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами за свои оскорбительные видеоролики.