Литва провела крупнейшие мобилизационные учения

В Литве прошли крупнейшие мобилизационные учения с эвакуацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, учения направлены на оценку состояния государственной мобилизационной системы, а также на действия в условиях подготовки к обороне страны и обеспечение жизненно важных функций в критической ситуации, сообщает ТАСС.

В мероприятии задействованы около одной тысячи государственных служащих, должностных лиц, сотрудников самоуправлений и волонтеров неправительственных организаций.

Учения организованы с участием канцелярии правительства, всех министерств, департамента мобилизации и гражданского сопротивления, департамента государственной безопасности, генерального штаба Минобороны и всех шестидесяти муниципалитетов страны. Одним из ключевых элементов учебного процесса станет имитация эвакуации населения на железнодорожных вокзалах Вильнюса и Лентвариса.

Учения продлятся до 26 сентября, позволяя проверить готовность всех участников к оперативным действиям и взаимодействию в условиях чрезвычайных ситуаций. Это поможет выявить слабые места в существующей системе и провести необходимые улучшения для повышения уровня безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены представить детальный план эвакуации населения, который предусматривает координацию действий различных ведомств и муниципалитетов на случай возникновения угрозы национальной безопасности. В то же время Германия провела учения на территории Литвы, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Россией.