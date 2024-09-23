Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».0 комментариев
Литва провела крупнейшие мобилизационные учения
В Литве прошли крупнейшие мобилизационные учения с эвакуацией
В Литве начались масштабные учения по проверке мобилизационной системы, охватывающие все муниципалитеты и включающие имитацию эвакуации населения, сообщила канцелярия правительства.
Как говорится в сообщении, учения направлены на оценку состояния государственной мобилизационной системы, а также на действия в условиях подготовки к обороне страны и обеспечение жизненно важных функций в критической ситуации, сообщает ТАСС.
В мероприятии задействованы около одной тысячи государственных служащих, должностных лиц, сотрудников самоуправлений и волонтеров неправительственных организаций.
Учения организованы с участием канцелярии правительства, всех министерств, департамента мобилизации и гражданского сопротивления, департамента государственной безопасности, генерального штаба Минобороны и всех шестидесяти муниципалитетов страны. Одним из ключевых элементов учебного процесса станет имитация эвакуации населения на железнодорожных вокзалах Вильнюса и Лентвариса.
Учения продлятся до 26 сентября, позволяя проверить готовность всех участников к оперативным действиям и взаимодействию в условиях чрезвычайных ситуаций. Это поможет выявить слабые места в существующей системе и провести необходимые улучшения для повышения уровня безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены представить детальный план эвакуации населения, который предусматривает координацию действий различных ведомств и муниципалитетов на случай возникновения угрозы национальной безопасности. В то же время Германия провела учения на территории Литвы, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Россией.