Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
КНДР снова атаковала Южную Корею шарами с мусором
КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Власти Сеула сообщили о запуске шаров с мусором из КНДР в сторону Южной Кореи, что повторилось спустя несколько дней после предыдущей схожей акции.
Северная Корея вновь отправила шары, предположительно заполненные мусором, в направлении Южной Кореи, передает ТАСС. Власти южнокорейской столицы сообщили об этом в массовой рассылке, отметив, что это уже второй случай за короткий промежуток времени.
Предыдущий инцидент был зафиксирован 18 сентября, когда аналогичные шары были выпущены в сторону Южной Кореи. Подобные акции вызывают обеспокоенность южнокорейских властей, которые рассматривают их как провокационные действия со стороны КНДР.
Южная Корея продолжает следить за ситуацией и предпринимает меры для предотвращения возможных негативных последствий таких акций. Власти настоятельно призывают КНДР прекратить подобные действия, которые подрывают стабильность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, сообщили южнокорейские военные. Ранее КНДР снова запустила воздушные шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея, о чем сообщили власти южнокорейской столицы. В свою очередь, КНДР ранее запустила 240 шаров с мусором в сторону Южной Кореи, но лишь 10 из них приземлились на ее территории.