КНДР снова атаковала Южную Корею шарами с мусором

КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северная Корея вновь отправила шары, предположительно заполненные мусором, в направлении Южной Кореи, передает ТАСС. Власти южнокорейской столицы сообщили об этом в массовой рассылке, отметив, что это уже второй случай за короткий промежуток времени.

Предыдущий инцидент был зафиксирован 18 сентября, когда аналогичные шары были выпущены в сторону Южной Кореи. Подобные акции вызывают обеспокоенность южнокорейских властей, которые рассматривают их как провокационные действия со стороны КНДР.

Южная Корея продолжает следить за ситуацией и предпринимает меры для предотвращения возможных негативных последствий таких акций. Власти настоятельно призывают КНДР прекратить подобные действия, которые подрывают стабильность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР с вечера среды запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором, сообщили южнокорейские военные. Ранее КНДР снова запустила воздушные шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея, о чем сообщили власти южнокорейской столицы. В свою очередь, КНДР ранее запустила 240 шаров с мусором в сторону Южной Кореи, но лишь 10 из них приземлились на ее территории.