Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.16 комментариев
Мужчина в Волгодонске выбросил женщину в мусоропровод с шестого этажа
В Ростовской области мужчина попытался убить знакомую, выкинув в мусоропровод, его заключили под стражу, медикам удалось спасти женщину, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Во время ссоры мужчина обхватил 32-летнюю женщину за ноги и с силой толкнул ее в мусоропровод, что привело к ее падению на первый этаж, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Женщина выжила благодаря оперативной медицинской помощи, однако получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Мужчину арестовали, дело расследуют по статье о покушении на убийство.
В 2023 году в Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями, по данным источника, его зарезали, а затем, предположительно, выбросили из окна.