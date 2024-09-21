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Медведев уступил Тиафо в матче Кубка Лейвера в Берлине
Теннисист Медведев проиграл Тиафо на Кубке Лейвера в Берлине со счетом 3:6, 6:4, 10:5
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера, который проходит в Берлине, открыв соревновательную программу второго игрового дня.
Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо со счетом 3:6, 6:4, 10:5 в матче Кубка Лейвера в Берлине, передает ТАСС. Эта встреча открыла программу второго игрового дня турнира. В первый день победы в одиночных матчах одержали Франсиско Черундоло, Стефанос Циципас и Григор Димитров. В парном разряде победили Тейлор Фритц и Бен Шелтон.
По итогам пяти игр команда Европы уступает сборной мира со счетом 2:4. Для победы в Кубке требуется набрать 13 очков. В первый игровой день каждая победа приносит одно очко, во второй – два, в третий – три. Всего в каждый день турнира проводится три одиночных матча и один парный. Финальный день соревнований состоится 22 сентября.
Медведев участвует в Кубке Лейвера во второй раз. Впервые он выступил на турнире в 2021 году и одержал победу над Денисом Шаповаловым. Кубок Лейвера, названный в честь знаменитого австралийского теннисиста Рода Лейвера, является выставочным командным турниром, который проводится в седьмой раз. Сборная Европы доминировала в первых четырех розыгрышах, однако в 2022 и 2023 годах команда мира была сильнее.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона.