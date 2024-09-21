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Женщины и православные активисты подрались на сеансе Кашпировского
Православные активисты и женщины устроили драку на сеансе Кашпировского
На сеансе гипнотизера Анатолия Кашпировского произошла потасовка между женщинами и православными активистами, которые пытались прервать выступление криками и молитвами, драка попала на видео.
На сеансе Кашпировского в зале возник конфликт между женщинами и православными активистами из движения «Сорок сороков», пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Активисты вошли в зал во время гипнотического сеанса и своими криками, которые затем перешли в молитву, попытались помешать Кашпировскому.
Женщины, пришедшие на сеанс, встали на защиту гипнотизера и начали угрожать активистам перцовым баллончиком. Видеозапись инцидента показывает, что сам Кашпировский наблюдал за происходящим со сцены в окружении охранников, которые пытались поддерживать порядок.
Присутствующие на сеансе женщины уверяли активистов, что Кашпировский не является мошенником, а его способность лечить превосходит даже медицинские методы. Они утверждали, что добровольно приносят ему деньги за его услуги, выражая полное доверие его дару.
Напомним, Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около 6 млн рублей.
Вслед за этим, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к следователям и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить Кашпировского на мошенничество и уклонение от налогов, так как он проводит сеансы под видом «творческих встреч».