Женщины и православные активисты подрались на сеансе Кашпировского

Православные активисты и женщины устроили драку на сеансе Кашпировского

Tекст: Елизавета Шишкова

На сеансе Кашпировского в зале возник конфликт между женщинами и православными активистами из движения «Сорок сороков», пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Активисты вошли в зал во время гипнотического сеанса и своими криками, которые затем перешли в молитву, попытались помешать Кашпировскому.

Женщины, пришедшие на сеанс, встали на защиту гипнотизера и начали угрожать активистам перцовым баллончиком. Видеозапись инцидента показывает, что сам Кашпировский наблюдал за происходящим со сцены в окружении охранников, которые пытались поддерживать порядок.

Присутствующие на сеансе женщины уверяли активистов, что Кашпировский не является мошенником, а его способность лечить превосходит даже медицинские методы. Они утверждали, что добровольно приносят ему деньги за его услуги, выражая полное доверие его дару.

Напомним, Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около 6 млн рублей.

Вслед за этим, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к следователям и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить Кашпировского на мошенничество и уклонение от налогов, так как он проводит сеансы под видом «творческих встреч».