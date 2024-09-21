Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Курганской области

Полиция задержала в Курганской области подозреваемого в двойном убийстве

В Курганской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство. Как передает РИА «Новости», преступление произошло в ночь на 20 сентября в селе Островное. По версии следствия, задержанный пришел к дому знакомого на улице Береговая, где застрелил хозяина и его товарища из ружья, а также ранил женщину. Причиной трагедии стал ранее возникший конфликт.

Полиция совместно с Росгвардией разыскивала Сергея Зорина, жителя поселка Мишкино, 1997 года рождения. Его задержание стало результатом координированных усилий сотрудников полиции Управления МВД России по Курганской области и Главного Управления МВД России по Свердловской области. Преступник был пойман спустя день после инцидента.

Следственное управление СК России (СУСК) уточняет, что подозреваемый обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая п. «а» ч. 2 ст. 105, что подразумевает убийство двух лиц, а также ч. 3 ст.30, касающуюся покушения на убийство двух и более лиц. Дальнейшее расследование установит все обстоятельства произошедшего.

На этой неделе Главное следственное управление СК предъявило экс-борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году, заказчиком которого, по версии следствия, выступал Тельман Исмаилов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего уроженца Ростовской области, подозреваемого в убийстве двух человек в Москве.