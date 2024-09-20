В сменах «Время юных героев» приняли участие более 11 тыс. подростков

Tекст: Валерия Городецкая

В течение трех недель курсанты в возрасте от 14 до 17 лет изучали основы огневой, тактической и инженерной подготовки, осваивали навыки оказания первой медицинской помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и организации связи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В гости к участникам смен приезжали исполнители Денис Майданов и Юлия Чичерина, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Дмитрий Труненков, бойцы Джефф Монсон, Кевин Джонсон и многие другие известные спортсмены и артисты.

Отдельное внимание в программе уделялось встрече с участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, и военными корреспондентами. На «Уроках мужества» Герои России общались с подростками, рассказывали им о себе, о своей профессии.

«В июле курсантов смены «Время юных героев» в Губкине Белгородской области посетил военкор Евгений Поддубный, который поговорил с ними о воле русского солдата, подвигах наших бойцов и массовых примерах их личного мужества», – сообщил председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Кроме того, на сборах ребята укрепили свои знания в отечественной истории и участвовали в военно-спортивной игре «Зарница 2.0».

В Волгоградской области, помимо местных участников смены «Время юных героев», приняли школьников Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Тюменской области смены прошли в формате двухнедельных углубленных курсов для 600 курсантов – постоянных обучающихся центра «ВОИН».

Смены «Время юных героев» проводятся Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» уже второй год. В 2023 году сборы состоялись в 11 регионах России с участием более чем 9 тыс. молодых людей.

В этом году военно-патриотические сборы «Время юных героев» прошли в 16 регионах: Волгоградской, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областях, в Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском, Камчатском краях и в ЯНАО.

Центр «ВОИН» создан по поручению президента Российской Федерации и уже представлен в 21 регионе России. Он реализует для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и спортивной подготовке, включающие в том числе проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований.