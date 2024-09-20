Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль

Психолог Жихарева дала советы, как убедить детей не выравнивать зубы пилкой для ногтей

Tекст: Татьяна Косолапова

«У подростков есть потребность в принадлежности к какой-либо субкультуре или подростковой компании. Эта потребность актуализируется в достаточно раннем возрасте, где-то в районе 12 лет, и начинает проходить только по достижении совершеннолетия, когда ценности смещаются в сторону друзей, семьи, работы, карьеры и т. д. Именно на этой потребности базируются все подростковые течения», – рассказывает Жихарева. Кроме того, продолжает специалист, подростки нуждаются в протестных проявлениях – у них появляется потребность быть ярко индивидуальными, отличаться от других.

«И если группа, к которой себя причисляет подросток, стачивает зубы, то значит, он будет стачивать зубы. Ребенок считает, что он этим отличается от основной массы, а поэтому делает что-то, чтобы не быть как все», – объясняет психотерапевт.







Однако есть ряд хитростей для родителей, с помощью которых они могут оградить своих детей от зловредных трендов, продолжает эксперт. По ее словам, в таких ситуациях ни в коем случае нельзя наказывать ребенка, разговаривать с ним назидательным тоном – лучше работать наглядно, образно. Например, показать структуру зуба, эмали, объяснить, что она не восстанавливается, и, спиливая ее, ребенок делает зуб чувствительным.

«Необходим подход через доброе. При разговоре с подростком лучше рассказывать примеры из жизни, можно их даже придумать, использовать метафоры, причем позитивные и очень интересные. Потому что если все перейдет в откровенные запреты и наказания, то работать это не будет. В противном случае это вызовет протестные реакции, усугубит отношения в семье и отдалит ребенка», – заключила Жихарева.

Стоит отметить, что подвергшиеся новому тренду дети не осознают, что повреждение эмали приводит к ряду серьезных последствий. Ее стачивание вызывает повышенную чувствительность зубов, дискомфорт при употреблении горячей, холодной или кислой пищи. И поскольку эмаль не восстанавливается, поврежденные участки становятся уязвимыми для бактерий. Со временем это может потребовать серьезного стоматологического вмешательства, вплоть до замены зубов на вставные.



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