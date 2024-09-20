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    В воздушных боях уничтожены истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    Трамп обвинил евреев в поддержке Харрис на выборах
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    Строительство автодороги вокруг Азовского моря оценили в 600 млрд рублей
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    27 комментариев
    20 сентября 2024, 16:28 • Новости дня

    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца

    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова Елена опровергла появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении его зрения и неизбежной слепоте.

    По словам Дроздовой, ее отец ведет активный образ жизни, занимается йогой и продолжает изучать иностранные языки, передает телеканал «360». Она отметила, что Дроздов использует очки для чтения, но его зрение вдаль не ухудшилось.

    «Насчет слепоты от какой-то болезни, это снова что-то высосанное из пальца, лишь бы что написать. <…> В общем, не волнуйтесь, все в порядке, надеюсь, вы тоже посмеетесь вместе с нами», – сказала дочь ведущего. Она назвала тех, кто распространяет эти слухи, «хайпожорами».

    Недавно в СМИ распространилась информация о том, что у Николая Дроздова серьезно ухудшилось зрение, и врачи диагностировали у него болезнь, которая может привести к полной потере зрения.

    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

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    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    19 сентября 2024, 21:51 • Новости дня
    Арестован первый фигурант дела о перестрелке в офисе Wildberries в Москве
    Арестован первый фигурант дела о перестрелке в офисе Wildberries в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре столицы заключен под стражу первый фигурант, соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Собеседник агентства добавил, что Следственный комитет просит арестовать 27 человек, задержанных после перестрелки.

    Ранее сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Напомним, в результате стрельбы в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, два человека скончались.

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    19 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов

    Минпросвещения допустило введение обязательной языковой диагностики для детей мигрантов

    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России разрабатывает законопроект, обязывающий детей мигрантов проходить языковую диагностику.

    Языковая диагностика позволит определить уровень владения русским языком и организовать дополнительную поддержку для тех, кому она необходима, пояснили в Минпросвещения, передает ТАСС.

    «В настоящее время Минпросвещения прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов. Это в том числе позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников», – сообщили в ведомстве.

    Ранее Минпросвещения поддержало ограничение в классах числа не говорящих по-русски детей.

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    19 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    Понятие «трудовая династия» предложили закрепить в Трудовом кодексе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член правления – управляющий директор одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России «Сибур» Марина Медведева предложила законодательно закрепить понятие «трудовая династия».

    С соответствующим предложением Медведева выступила на сессии проекта Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) «Женщины за сохранение традиций», сообщается на сайте ЕЖФ.

    «Корпоративные традиции для крупных холдингов – это правила, ритуалы, связующие и объединяющие элементы. Это глубинная корпоративная культура любой крупной организации», – отметила она.

    Медведева предложила не только закрепить понятие «трудовая династия» в Трудовом кодексе, но и разработать меры по популяризации семейных корпоративных традиций среди молодежи. «Это залог экономического, социального и трудового развития предприятий», – заявила она.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий.

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    19 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минпромторг не исключил возможности ограничений экспорта стратегического сырья

    Tекст: Константин Сергеев

    Возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья не исключена, сообщил журналистам первый замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

    Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать предложение президента Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья. Например, урана, титана или никеля.

    «Если, действительно, сможем нащупать некие решения, ограничения экспорта, который и сейчас в определенных категориях ограничен, то будем их реализовывать», – приводит ТАСС ответ Осьмакова.

    Осьмаков отметил, что Минпромторг на постоянной основе работает над мерами сбалансированного противодействия давлению санкций против России. С 2022 года страна ввела несколько пакетов повышенных пошлин в рамках контрсанкционного воздействия. Как пример, приводятся отдельные коды на косметику и химическую продукцию.

    Как сообщалось во вторник, Владимир Путин призвал правительство подумать над жесткими экономическими контрсанкциями.

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    20 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, подробности инцидента пока неизвестны и комментариев от властей не поступало. Местные жители сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    В Одессе произошли взрывы, что сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Местные жители услышали громкие звуки, однако никакой официальной информации о причинах взрывов пока не поступило. Властями и экстренными службами комментарии также не предоставлены.

    Тем временем местные жители в соцсетях сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, как передает официальный ресурс для оповещения. Население региона предупреждено о возможной опасности. Подробности о событиях в городе на данный момент отсутствуют, остается неясным, связаны ли взрывы с воздушной тревогой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перемещаться из Николаева после того, как российские войска усилили свои удары по этому региону. В результате этой передислокации удары были зафиксированы в пригороде Житомира, куда переместились украинские силы. Ранее сообщалось, что в Одессе ночью также прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады Вооруженных сил Украины.

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    19 сентября 2024, 18:42 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Европарламент подталкивает мир к ядерной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент, призывая снять ограничения на удары западным оружием по России, ведет мир к ядерной войне, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

    «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», – написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что в случае снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного западного оружия для нанесения ударов по российской территории, Россия «даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия».

    Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    20 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели поразили воинский эшелон ВСУ, перевозивший иностранное вооружение, сообщило Минобороны.

    Нанесено 27 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам хранения беспилотников и их предполетной подготовки.

    Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Ранее ВС России поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ.

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    19 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московской школе №1514 прошло первое заседание нового консультативного органа при Минпросвещения – Всероссийского родительского комитета (ВРК), на встрече были определены ключевые направления работы, избран председатель и анонсирован конкурс для родительских сообществ.

    ВРК сформирован по поручению президента России Владимира Путина, он призвал решить актуальные проблемы в сфере образования и привлечь как взрослых, так и детей в социально значимые проекты, сообщается на сайте российского общества «Знание».

    «В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже даже в 2024 году», – сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В состав ВРК вошли 53 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию. К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил избрать председателем ВРК директора «Артека» Константина Федоренко. Предложение было единогласно поддержано.

    «У нашего комитета широкие задачи — он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – сообщил Кравцов.

    Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль анонсировал конкурс инициатив родительских сообществ. «За этот учебный год благодаря поддержке Президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов. Размер грантов – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, – сообщил он. – Мы будем смотреть, насколько комитеты активны, вовлечены в воспитательную работу, что уже делают. Таким образом мы выявим лучшие практики, чтобы потом их тиражировать, внедрять по всей стране». По словам Древаля, конкурс планируется проводить ежегодно.

    Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября, на нем будут объявлены результаты конкурса Общества «Знание». Всероссийский родительский комитет создан Министерством просвещения России при поддержке партнеров: Российского Общества «Знание», Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Росдетцентра, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Центра просветительских инициатив.

    Напомним, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято на прошлой неделе.

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    19 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    Определены победители федерального конкурса «Научная Вселенная»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Музее «АТОМ» на ВДНХ прошел финал федерального конкурса «Научная Вселенная» для старшеклассников и студентов, победителями которого стали 16 человек, все они отправятся на космодром «Восточный».

    Среди победителей – ребята из Барнаула, Братска, Владивостока, Железногорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Петербурга, Сургута, федеральной территории Сириус, Читы, и других городов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего в конкурсе приняли участие более 275 тыс. человек.

    Участники конкурса предложили проекты по созданию цифровых двойников для космических аппаратов, разработали идеи по развитию инфраструктуры и улучшению экологии при помощи анализа снимков орбитальных спутников, придумали проект выведения раннеспелых сортов сои, проанализировали существующие и придумали новые способы преодоления резистентности, предложили способы утилизации шин и даже представили концепции для видеопроектов, посвященных современным российским научным достижениям.

    Все 16 победителей отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный» – первый в России гражданский космодром, и будут присутствовать на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она отправит в космос аппарат Ионосфера-М, этот спутник станет частью комплекса «Ионозонд».

    «Одна из приоритетных задач проекта – показать прикладной характер науки и неразрывную связь с реальным сектором экономики, а также значение науки и ученых в формировании технологического суверенитета страны», – отметил заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

    Для участия в проекте необходимо было выбрать один из 8 треков: «Цифровые технологии», «Агробиотехнологии», «Гуманитарный микс», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Новые источники энергии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», пройти 2 этапа онлайн-тестирования и предложить решение индустриальных кейсов от партнеров. Оценивали финалистов ведущие научные эксперты.

    Госкорпорация «Росатом» уже второй год подряд выступает партнером проекта. Многие из решений, придуманных ребятами, могут быть использованы в атомной отрасли. «В этом сезоне мы курировали сразу два трека, приоритетных для «Росатома»: «Развитие Арктики» и «Новые источники энергии». Поддержка таких научных проектов – важное направление для госкорпорации», – отметил заместитель директора департамента коммуникаций Росатома Константин Рудер.

    Наградили победителей конкурса почетные гости: заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский, директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин, писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель Олег Рой, руководитель направления «Энергетика» в компании «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии) Алексей Нешта.

    Партнерами проекта выступили Росатом, Роскосмос, РЖД, Норникель, BIOCAD, Российский квантовый центр (РКЦ), Россельхозбанк, Сбер, Qrate, Росмолодежь, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, просветительский проект «Атомариум», Кружковое движение, Фестиваль актуального научного кино «ФАНК»,  «Русские супергерои» BY, издательство «Манн, Иванов и Фербер».

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    19 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    ЕР провела первый Совет первичных отделений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» провела первое заседание Совета первичных отделений, на котором собрались представители всех регионов страны.

    Участники совета провели стратегическую сессию, в ходе которой обсудили вопросы реализации народной программы партии, формирования кадрового резерва, развития конкурса общественно значимых проектов первичек и другие актуальные темы, сообщается в Telegram-канале ЕР. Все предложения и инициативы, озвученные на заседании, будут тщательно проанализированы и представлены на Съезде партии.

    «Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила Единой России – эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», – обратился к участникам мероприятия врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

    Как отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев, партия насчитывает почти 90 тыс. первичных отделений по всей стране, численность членов партии превышает 2,6 млн человек.

    Задача первичек «Единой России» – не только реализовывать большие замыслы партии, решения президента, но и бороться с недостатками, подчеркнул он. По словам Медведева, любая идеология бессмысленна, если она не претворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам.

    «Чего бы мы хорошего ни говорили, какие бы решения ни принимали, если непосредственно на земле в ходе работы первичных партийных организаций люди сталкиваются совершенно с другим, это создает репутацию партии. Если они видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция», – приводит слова Медведева сайт ЕР.

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