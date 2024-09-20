Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Кремль назвал абсурдной идею Польши о повторном референдуме в Крыму
Кремль назвал абсурдной идею Польши о передаче Крыма под мандат ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН с целью проведения повторного референдума через 20 лет, подчеркнув, что статус российских регионов не подлежит обсуждению.
Песков отметил, что российские территории, включая Крым, не могут быть предметом для передачи или обсуждения в международных организациях, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности России. Пресс-секретарь добавил, что вопрос о статусе Крыма окончательно решен в 2014 году и не подлежит пересмотру.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что вызвало резонанс на встрече YES в Киеве.
В ответ на это глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Крым якобы является территорией Украины.
Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов выразил недоумение по поводу предложения польского министра.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ предложил передать часть земель Польши, некогда принадлежавших Германии, под мандат ООН и провести на них референдум.