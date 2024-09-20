Приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу оставлен в силе

Первый кассационный суд в Саратове оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Tекст: Константин Сергеев

Также суд рассматривал кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова. Осужденные участвовали в заседании по видео-конференц-связи: Фургал – из СИЗО № 2 в Москве, Палей и Кадыров – из колоний в Хабаровском крае.



«Судебная коллегия определила: приговор Люберецкого горсуда Московской области и апелляционное определение Московского облсуда в отношении Сергея Фургала, Марата Кадырова, Андрея Палея останутся без изменений, кассационные жалобы осужденных и их защитников – без удовлетворения», – приводит ТАСС слова председательствующего судьи Оксаны Кузьминаой.

Адвокат Фургала Полина Немчинова заявила о несогласии стороны защиты с решением суда и о намерении обжаловать его в Верховном суде.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. 9 июля 2020 года он задержан по подозрению в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области ОПГ. 20 июля 2020 года президент освободил его от должности в связи с утратой доверия.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима. Другие обвиняемые: экс-помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей, экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров получили 21, 17 и 9,5 года колонии соответственно.

Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще десяти лиц было открыто в 2021 году. Фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в сумме более 2 млрд рублей. Дела объединены в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы.

Фургал по всем уголовным делам своей вины не признал.

Как сообщалось 22 февраля 2024 года, общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» было признано экстремистским и запрещено в России.