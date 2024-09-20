Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Захарова обвинила главу МИД Франции в попытке рассорить Армению и Россию
Захарова обвинила главу МИД Франции Сежурне в попытке разобщить Армению и Россию
Глава МИД Франции Стефан Сежурне, намеревающийся уйти с поста в обмен на должность еврокомиссара, во время визита в Армению обвинил Россию в давлении на Ереван, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Сежурне, по словам Захаровой, в ходе визита в Армению бездоказательно обвинил Россию в давлении на Ереван, что, по мнению дипломата, было попыткой дестабилизировать российско-армянские отношения, сообщает ТАСС.
Она назвала Сежурне «абсолютно бездарным» в вопросах дипломатии и подчеркнула, что его слова были неуважительны как к России, так и к Армении. Захарова также отметила, что западные страны часто стремятся посеять раздор в регионе, не предлагая конструктивных решений.
Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны Армении на заявления Сежурне. Она подчеркнула, что в России подобные высказывания в адрес друзей не остались бы без ответа. По ее мнению, Армения как союзник должна была отреагировать на слова французского министра, которые, по ее словам, уничижительно касались и российской истории.
Ранее помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О‘Брайен заявлял, что США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией.