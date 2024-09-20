Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Путин назначил представителя на инаугурацию президента Мексики
Владимир Путин решил не посещать инаугурацию мексиканского президента Клаудии Шейнбаум, но назначил представителя для участия в церемонии, как заявил Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин не планирует поездку на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что в планах главы государства такой поездки не было.
Чтобы обеспечить присутствие России на церемонии, Путин назначил представителя для участия в инаугурации. О назначении представителя сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью RTVI. Он отметил, что российская сторона получила приглашение и выразила признательность мексиканской стороне. Представитель президента примет участие в церемонии, как подчеркнул Щетинин.
Ранее в посольстве Мексики в Москве подтвердили, что президент России получил приглашение на церемонию, которая состоится 1 октября. До этого Путин поздравил Шейнбаум с избранием на пост президента Мексики, подчеркнув, что Мексика является традиционно дружественным партнером России в Латиноамериканском регионе. Президент выразил надежду на развитие конструктивного сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности посетить Мексику и выразил интерес к укреплению двусторонних отношений между странами. В то же время, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Украина и Мексика обсуждали возможность сотрудничества в разных секторах экономики, включая сельское хозяйство и инфраструктуру. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, Мексика последовательно придерживалась принципа невмешательства во внешние конфликты, что закреплено в конституции страны.