Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех человек и ранении двух в Вологодской области, сообщили в региональном управление Следственного комитета.
Подозреваемых задержали в поселке Рубцово. Сейчас сотрудники ведомства продолжают проводить следственные действия, сообщили в ведомстве.
Утром 2 сентября на земельном участке в поселке Рубцово в Вологодском округе были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчина и женщина с множественными телесными повреждениями, которых госпитализировали.
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.