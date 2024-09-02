Финансируемая Западом грузинская НПО призвала к «неповиновению с оружием»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Самое важное – это неподчинение, и нас достаточно много для протеста. Как и сто лет назад, когда грузины вышли на восстание с оружием против русского режима», – призвала она в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», – заявила она журналистам.

«Многие тогда погибли, но это опыт и пример для нас, в первую очередь, для НПО, в плане сопротивления режиму», – сказала Евгенидзе.

По ее словам, «отличие от событий столетней давности в том, что многие в мире встают на нашу защиту, а наша борьба справедливая и мы обязательно победим». Нино Евгенидзе заявила, что после этой «победы» «Грузия пойдет в Евросоюз и НАТО».

Как уже сообщалось ранее, крупнейшие НПО Грузии, финансируемые Западом, отказались подчиниться требованию принятого в мае закона «О прозрачности иностранного влияния» и пройти регистрацию, срок которой истекает 2 сентября.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает ежегодное обнародование деклараций неправительственными организациями и СМИ, чей бюджет более чем на 20 процентов состоит из иностранных вливаний. Уголовная ответственность им не предусмотрена. Отказавшиеся от регистрации НПО заплатят штрафы примерно в размере 9 тыс. долларов. Более 80 процентов иностранных поступлений в НПО не являются прозрачными и могут направляться на дестабилизацию в преддверии очередных выборов в парламент 26 октября, утверждают грузинские власти.