Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Финансируемая Западом грузинская НПО призвала к «неповиновению с оружием»
Исполнительный директор одной из крупнейших финансируемых Западом грузинской неправительственной организации «Центр изучения экономической политики» Нино Евгенидзе призвала к «массовому неповиновению властям», вспомнив о вооруженнном восстании в Грузии против Советской власти в 1924 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Самое важное – это неподчинение, и нас достаточно много для протеста. Как и сто лет назад, когда грузины вышли на восстание с оружием против русского режима», – призвала она в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», – заявила она журналистам.
«Многие тогда погибли, но это опыт и пример для нас, в первую очередь, для НПО, в плане сопротивления режиму», – сказала Евгенидзе.
По ее словам, «отличие от событий столетней давности в том, что многие в мире встают на нашу защиту, а наша борьба справедливая и мы обязательно победим». Нино Евгенидзе заявила, что после этой «победы» «Грузия пойдет в Евросоюз и НАТО».
Как уже сообщалось ранее, крупнейшие НПО Грузии, финансируемые Западом, отказались подчиниться требованию принятого в мае закона «О прозрачности иностранного влияния» и пройти регистрацию, срок которой истекает 2 сентября.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает ежегодное обнародование деклараций неправительственными организациями и СМИ, чей бюджет более чем на 20 процентов состоит из иностранных вливаний. Уголовная ответственность им не предусмотрена. Отказавшиеся от регистрации НПО заплатят штрафы примерно в размере 9 тыс. долларов. Более 80 процентов иностранных поступлений в НПО не являются прозрачными и могут направляться на дестабилизацию в преддверии очередных выборов в парламент 26 октября, утверждают грузинские власти.