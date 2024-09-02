В Хельсинки отключили электричество в принадлежащем россиянам спорткомплексе

В Хельсинки отключили электричество в принадлежащем россиянам спортивно-концертном комплексе

Tекст: Денис Тельманов

Ранее, 30 августа, сообщалось, что Helen предупредила Helsinki Hall о прекращении подачи электричества за неплатежи, передает ТАСС.

По данным агентства STT, в Helsinki Hall подготовились к отключению электроэнергии, завезя крупные резервные источники питания. Помимо спортивной арены, в здании комплекса расположены офисы различных компаний и национальный офис финской Федерации хоккея с шайбой.

Газета Helsingin Sanomat отмечает, что в случае длительного отсутствия электричества «последствия для СКК будут драматическими», во многих помещениях повысится влажность, поднимется уровень грунтовых вод и так далее.

Напомним, что ситуация в Helsinki Hall обострилась после 1 июля, когда истекло исключительное разрешение ЕС на продажу СКК.

Сделки с недвижимостью в установленные ЕС сроки не состоялось. Финский МИД с 1 июля перестал разрешать оплату счетов Helsinki Hall третьим лицам, а банки отказываются проводить платежи подсанкционной компании.