Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
В Хельсинки отключили электричество в принадлежащем россиянам спорткомплексе
В Хельсинки отключили электричество в принадлежащем россиянам спортивно-концертном комплексе
Поставщик электричества, компания Helen, прекратила поставки в принадлежащий россиянам спортивно-концертный комплекс (СКК) Helsinki Hall в Хельсинки.
Ранее, 30 августа, сообщалось, что Helen предупредила Helsinki Hall о прекращении подачи электричества за неплатежи, передает ТАСС.
По данным агентства STT, в Helsinki Hall подготовились к отключению электроэнергии, завезя крупные резервные источники питания. Помимо спортивной арены, в здании комплекса расположены офисы различных компаний и национальный офис финской Федерации хоккея с шайбой.
Газета Helsingin Sanomat отмечает, что в случае длительного отсутствия электричества «последствия для СКК будут драматическими», во многих помещениях повысится влажность, поднимется уровень грунтовых вод и так далее.
Напомним, что ситуация в Helsinki Hall обострилась после 1 июля, когда истекло исключительное разрешение ЕС на продажу СКК.
Сделки с недвижимостью в установленные ЕС сроки не состоялось. Финский МИД с 1 июля перестал разрешать оплату счетов Helsinki Hall третьим лицам, а банки отказываются проводить платежи подсанкционной компании.