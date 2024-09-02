Психолог назвала вызывающие страх нового учебного года у школьников ошибки родителей

Психолог Шиманская назвала самые частые ошибки родителей в начале нового учебного года

Tекст: Татьяна Косолапова

Специалисты Фонда общественного мнения провели соцопрос, по результатам которого оказалось, что за последние 18 лет зафиксировано самое низкое число школьников, испытывающих радость в связи с началом учебного года. Родители 37 % учеников полагают, что их дети встретили 1 сентября «скорее без радости».



«Скорее всего такие результаты связаны с тем, что в целом тревожность очень сильно повышается. Поэтому родители должны уделить состоянию школьника особое внимание. И здесь, в первую очередь, нельзя обесценивать его чувства», – говорит Шиманская.

Она поясняет, что это самая частая ошибка родителей. Видя, как школьник после летних каникул отправляется на учебe без радости, не стоит вести с ним панибратскую беседу в стиле: «Да ладно тебе, каждый год ходил и нормально». Таким образом взрослый как бы показывает непринятие эмоций ребенка.

По словам специалиста, очень важно узнать, от чего именно ученик испытывает переживания: кто-то переходит в среднюю школу и его пугает этот новый уровень, кто-то идет в новый класс или школу, а кто-то испытал тяжелый опыт в предыдущем году и новый его тоже пугает.



Задача родителя в этом случае – проанализировать вместе с ребенком ситуацию, сделать выводы и в зависимости от ситуации дать ребенку совет во взаимоотношениях с одноклассниками, оказать эмоциональную поддержку, помочь с изучением конкретного предмета или подсказать, как наладить коммуникацию с учителем.

«Вторая наиболее частая ошибка связана с тем, что именно школа – это повод для конфликта между родителями и детьми. Родители решают много бытовых задач – это зарабатывание денег, уборка дома, приготовление еды и т.д. И если ребенок не справляется со своими заданиями, то это вызывает раздражение у родителей. Взрослым в данной ситуации очень важно понять, почему неудачи ребенка в учебе приводят к негативу. Как правило, родители, опираясь на свой опыт, сталкивается с обманутыми ожиданиями в отношении способностей ребенка, поскольку считают, что обучение должно ему даваться легко и выполняться самостоятельно», – делится психолог.



В таком случае родителям следует пересмотреть свое отношение к своей оценке обучения школьника, продолжает собеседница. Возможно, им стоит задуматься о найме репетиторов или о записи на дополнительные занятия. Все это необходимо преподносить в позитивном ключе, чтобы у школьника не было негативных ассоциаций.



«И еще родителям очень важно понять, что необязательно, чтобы ребенку нравились все предметы, даже если он еще в начальной школе, и уж тем более в средней. А в старшей важно помочь определить его таланты и наибольший интерес к тем или иным дисциплинам. Пусть это будет всего один предмет», – объясняет Шиманская.

Психолог подчеркивает, что изучение любимого предмета не должно заканчиваться на прочитанном параграфе. Родителям необходимо вместе с ребенком уделить этим дисциплинам особое внимание, как бы подкрепляя интерес ребенка к обучению. Например, если это история, то можно продолжить ее изучение походом в музей, литературу закрепить совместным просмотром экранизации по прочитанному произведению, если иностранный язык – провести время за мультфильмом, фильмом или сериалом с русскими субтитрами и так далее.

Ранее Шиманская в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила важность создать ощущение праздника для школьников в День знаний. По ее словам, настрой ребенка в этот день зависит не только от того, как к торжественной линейке в честь начала учебного года подготовится школа, но и от внимания родителей к ученику.