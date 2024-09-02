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Лавров рассказал о подготовке ко второму саммиту со странами Средней Азии
Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии
Россия начала работу над организацией второй встречи на высшем уровне с пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Первый саммит уже состоялся, а также несколько встреч на уровне министров. В настоящее время мы готовим вторую встречу на высшем уровне в обозримом будущем», – передает ТАСС.
Лавров также подчеркнул, что в Центральной Азии идет борьба за влияние между различными мировыми игроками. Он заявил, что Россия не запрещает никому развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущества.
При этом российский министр отметил, что между Россией и пятью странами Центральной Азии существует полное взаимопонимание: обязательства союзников по ОДКБ и СНГ «не затрагиваются проектами, которые им предлагают другие государства».