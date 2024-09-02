Лавров рассказал о подготовке ко второму саммиту со странами Средней Азии

Лавров: Россия начала подготовку ко второму саммиту со странами Центральной Азии

«Первый саммит уже состоялся, а также несколько встреч на уровне министров. В настоящее время мы готовим вторую встречу на высшем уровне в обозримом будущем», – передает ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что в Центральной Азии идет борьба за влияние между различными мировыми игроками. Он заявил, что Россия не запрещает никому развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущества.

При этом российский министр отметил, что между Россией и пятью странами Центральной Азии существует полное взаимопонимание: обязательства союзников по ОДКБ и СНГ «не затрагиваются проектами, которые им предлагают другие государства».



