ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла

Tекст: Елизавета Шишкова

«Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

