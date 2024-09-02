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ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма
Федеральная служба безопасности России задержала 23-летнего жителя Керчи по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о системах противовоздушной обороны Крыма, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как указали в пресс-службе, молодой человек по собственной инициативе вышел на контакт с украинскими кураторами и, действуя по их указаниям, собирал информацию о расположении российских средств ПВО. По данным ведомства, задержанный передавал разведданные в целях нанесения ущерба обороноспособности России, сейчас он дает признательные показания, передает ТАСС.
Ранее ФСБ задержала жителя Омска, пересылавшего материалы о работе оборонного предприятия украинским спецслужбам.