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Академия и кадетский корпус СК в ЛНР приняли первых учеников
Луганская академия и Луганский кадетский корпус СК России впервые распахнули свои двери для обучающихся после официального открытия в июне 2024 года, в понедельник в учреждениях состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний.
В праздничном мероприятии приняли участие ректор Луганской академии СК России Сергей Хорьяков, директор Луганского кадетского корпуса СК России Владимир Гищенко, сотрудники образовательных учреждений ведомства, руководитель СУ СК России по ЛНР Давид Осипов, сотрудники отдела организации образовательной деятельности СК, представители Военного СУ СК России по Объединенной группировке войск (сил), почетные гости, а также обучающиеся и их родители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие открылось построением, после вынесения флага России и знамени СК прозвучал российский гимн. Руководители образовательных организаций и гости выступили с напутственными словами в адрес обучающихся. Праздник продолжился музыкальными патриотическими композициями.
Луганская академия и Луганский кадетский корпус Следственного комитета России были созданы по инициативе главы СК России Александра Бастрыкина, которая впоследствии была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Открытие этих образовательных учреждений в Луганске стало значимым шагом на пути интеграции новых регионов в правовое пространство России.
В рамках подготовки к учебному году в академии и кадетском корпусе в сжатые сроки были проведены ремонтно-строительные работы, а профессорско-преподавательским составом и сотрудниками учебных учреждений были подготовлены и утверждены образовательные программы по различным дисциплинам. Для ребят были обустроены просторные аудитории и общежития, что позволило обеспечить их комфортное размещение. Учреждения оснащены новейшим оборудованием и техникой.
В учреждениях будут обучаться ребята из различных субъектов России, включая новые регионы. По результатам приемной кампании на 2024-2025 учебный год для обучения на первом курсе Луганской академии СК России приняты 50 студентов, из них семь детей участников СВО, в том числе три ребенка погибших (раненых) участников СВО, восемь детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность обучающихся второго курса – 18 человек.
В Луганский кадетский корпус поступили 50 обучающихся (по 25 в 8 и 10 классы), из них восемь детей участников СВО, семь – находящихся под опекой.