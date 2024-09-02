Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин заявил о проработке проекта газопровода «Союз Восток»
Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода «Союз Восток», монгольские партнеры смогут использовать часть дешевого трубопроводного газа для развития своей экономики и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утвержденному графику. Продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяженностью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По его словам, рассматривается возможность, чтобы монгольские партнеры не ограничивались только транзитом, а могли использовать дешевый трубопроводный газ для развития экономики и инфраструктуры Монголии.
Ранее Путин заявил, что Россия и Монголия согласовывают межправсоглашение по льготному обеспечению топливом.