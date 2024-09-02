Путин заявил о проработке проекта газопровода «Союз Восток»

Tекст: Вера Басилая

«На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утвержденному графику. Продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяженностью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По его словам, рассматривается возможность, чтобы монгольские партнеры не ограничивались только транзитом, а могли использовать дешевый трубопроводный газ для развития экономики и инфраструктуры Монголии.

Ранее Путин заявил, что Россия и Монголия согласовывают межправсоглашение по льготному обеспечению топливом.