Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?11 комментариев
Сполярич и Лавров обсудили ситуацию в Курской области
Сполярич и Лавров обсудили гуманитарные вопросы на встрече в Москве
В Москве состоялась встреча президента Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где обсуждались важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области.
В российском офисе МККК отметили, что все важные гуманитарные вопросы были затронуты, включая ситуацию в Курской области. Однако детали переговоров остались конфиденциальными. Представители офиса подчеркнули, что встречи такого рода необходимы для поддержания диалога и его углубления, передает РИА Новости.
По словам МККК, такие обсуждения являются постоянной работой, так как ситуация в мире постоянно меняется. Визит президента организации в Россию был направлен на укрепление сотрудничества и более содержательное обсуждение актуальных вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией. Тем временем официальный представитель Международного комитета Красного Креста Галина Балзамова сообщила, что организация готова посетить пострадавшие от боевых действий территории при условии гарантий безопасности с обеих сторон.