Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?3 комментария
Международный Красный Крест выразил готовность посетить Курскую область
При условии гарантий безопасности с обеих сторон Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, сообщила официальный представитель организации Галина Балзамова.
«Наши команды окажут помощь тем, кто остался в Курской области, при условии, что нам дадут необходимые гарантии безопасности. Две стороны противостояния должны обговорить, как проделать гуманитарную операцию безопасно. С начала эскалации мы добиваемся от сторон предоставить доступ в район», – привело РИА «Новости» слова Балзамовой.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «провокацией» приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области. Как пояснил представитель Кремля, власти России рассчитывают, что адресаты не будут воспринимать всерьез такие заявления. 17 сентября Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не получала видеообращения об открытии гуманитарного коридора, который записали жители оккупированной ВСУ Суджи.