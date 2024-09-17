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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    17 сентября 2024, 13:03 • Новости дня

    Песков: В Кремле не получали обращений от жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль не получал обращений от жителей временно занятого украинскими формированиями города Суджи Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приписываемом суджанам видеообращении с просьбой об открытии гуманитарного коридора.

    По его словам, в Кремле не видели и ничего не получали на этот счет, передает ТАСС.

    Ранее российские силовые структуры сообщили о фактах насильственной депортации мужского населения из приграничных районов Курской области на территорию Украины украинскими военными.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    16 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Взятые в плен украинские десантники попросили Киев забрать их

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Военные ВСУ были взяты в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области.

    На кадрах допроса, которые есть в распоряжении РИА «Новости», десантники заявили, что командование ВСУ специально не эвакуирует с поля боя своих погибших и раненых военных.

    Украинский солдат, который пробыл в Курской области неделю, сообщил, что командование их «кинуло», и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из плена.

    Напомним, ранее состоялся обмен пленными с Киевом по формуле 103 на 103.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    16 сентября 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки, нанеся поражения различным формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Успеновка и Борки, передает Telegram-канал Минобороны.

    Также были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Любимовки, Новоивановкии других. За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак в направлениях Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. Украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также четыре бронемашины.

    При поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в районах Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери украинских войск составили до 50 человек, танк и три боевые машины. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп.

    Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й бригад ВСУ в районах Богдановка, Гуево и других. В результате действий российской авиации и ракетных войск были нанесены удары в Сумской области, потери украинских сил составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России освободила село Борки в Курской области.

    Днем ранее группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, также пять украинских военнослужащих сдались в плен, как заявили в Минобороны.

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    14 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении за все время боевых действий потеряла свыше 13 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

    Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

    Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.

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    15 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Поляки в составе ВСУ мародерствовали в домах мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поляки в составе ВСУ в Курском облисти занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье, рассказала эвакуированная местная жительница.

    По словам женщины, к ее соседке, когда та была с супругом дома, ворвались польские военные.

    Она рассказала, что поляки разбили мобильники, потом начали рыться в доме, украв деньги, передает РИА «Новости». Она рассказала, что поляк ударил женщину, а мужа ударил по коленям палкой.

    Она также добавила, что польские наемники загнали супружескую пару в подвал, пока сами занимались мародерством в их доме.

    Ранее СК завел дело на грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за преступления в Курской области.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    16 сентября 2024, 08:20 • Новости дня
    Пленный инвалид ВСУ сдался, узнав, что оказался в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ, инвалид второй группы Виталий Беседин рассказал, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    По его словам, он был непригоден к военной службе из-за второй группы инвалидности, но в 2024 году комиссия признала его годным, передает ТАСС.

    «Плохо отреагировали, когда узнали, что находимся в Курской области. У меня был план, как сбежать. Думал посадками уйти», – сказал Беседин. По словам пленного, солдат ВСУ на территорию Купской области завозили ночью, без документов и телефонов, в итоге Беседин сдался «Ахмату» в первый же день пребывания в Курской области.

    Напомним, ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

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    14 сентября 2024, 17:16 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинских военных артиллерией в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения артиллерией группировки «Север» украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

    Средства воздушной разведки засекли скопления живой силы ВСУ в лесном массиве региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обнаруженные цели поразили артиллерией, их уничтожили, добавили в Минобороны.

    Ранее ведомство показывало уничтожение ВСУ в Курской области истребителем-бомбардировщиком Су-34 в Курской области.

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    15 сентября 2024, 13:56 • Новости дня
    Стало известно о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области.

    Как рассказал командир одного из отрядов с позывным Аид, их подразделение два раза атаковали газом на командном пункте и еще два раза на позициях, передает РИА «Новости». Аид добавил, что пострадавшие бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь.

    Ранее Аид сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    15 сентября 2024, 05:28 • Новости дня
    Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям, которые были уничтожены, после поражения экипажи вернулись на аэродром вылета, передает ТАСС.

    Ранее Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

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    16 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    В Кремле сочли провокацией приглашение ООН посетить занятые ВСУ территории Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле рассчитывают, что адресаты не будут воспринимать всерьез такие провокационные заявления, передает ТАСС.

    Ранее были отражены шесть попыток ВСУ прорваться в Курскую область через границу.

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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