Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?11 комментариев
Японская компания Icom начала проверку информации о детонации ее раций в Ливане
Японская компания Icom, специализирующаяся на производстве радиооборудования, объявила о расследовании инцидентов со взрывами своих раций на территории Ливана, соoбщили в Icom .
В официальном заявлении компании говорится о получении информации о взрывах раций Icom в Ливане. Представители компании подчеркнули, что расценивают произошедшее как крайне серьезный инцидент и примут все необходимые меры для выяснения причин случившегося. В настоящее время специалисты Icom проводят тщательное техническое исследование пострадавших устройств и анализируют всю доступную информацию, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что подобные взорвавшимся по всему Ливану рациям японской фирмы Icom продаются на российских интернет-сервисах для размещения объявлений.
Напомним, в среду в Ливане начали взрываться радиостанции Icom, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Первые сообщения о новых случаях детонации появились в момент похорон четырех членов «Хезболлы».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.