Опубликовано видео подрыва переговорных устройств в Ливане

Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?6 комментариев
Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?6 комментариев
Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.17 комментариев
Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»
«Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.
«Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.
«Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.
Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.
Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.
В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».
Политолог Ципис: Операция с пейджерами в Ливане стала ударом Израиля перед началом широкомасштабной войны
«Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров «Хезболлы» и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
Саму операцию он охарактеризовал как «уникальную и гениальную в своем роде». «Хезболле» был нанесен колоссальный ущерб. Многие полевые командиры и координаторы движения получили ранения», – указал собеседник. По его оценкам, ливанская группировка «была выведена из геополитической игры на Ближнем Востоке на несколько недель».
«Израиль доказал всему миру, что «Хезболла» уязвима. Сейчас там наблюдается бардак: они выбрасывают все свои электронные аппараты, в том числе телефоны и пейджеры. То есть они лишены средств связи. Я допускаю, что операция стала превентивным ударом Тель-Авива перед началом широкомасштабной войны», – акцентировал Ципис.
По его словам, существует как минимум две причины, почему Израиль пошел на обострение с Ливаном: внутренняя и внешняя. Политолог напомнил, что в израильских городах не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху. «На премьера оказывается колоссальное давление со стороны общества и оппозиции. Операция с детонацией пейджеров призвана укрепить позиции Нетаньяху», – полагает собеседник.
«Внешний фактор объясняется необходимостью ослабить «Хезболлу», – продолжил эксперт. – Израиль подошел к моменту, когда войну в секторе Газа придется сворачивать и постепенно выводить войска. Израильскую армию будут перебрасывать на север. Было бы логичным, если бы ЦАХАЛ накануне нанес удары по складам вооружений и боеприпасов ливанской группировки. Но, по всей видимости, детонацией пейджеров Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном».
При этом «Хезболла» уже пообещала ответить Израилю за «бойню». Как полагает спикер, движение может предпринять действия разного характера. «Во-первых, стоит ожидать продолжения обстрелов израильской территории. Во-вторых, не исключено, что группировка перейдет к подрывной деятельности. В-третьих, возможен совместный с Ираном массированный удар, но это приведет к втягиванию Тегерана в конфликт», – заключил Ципис.
Ранее источники портала Axios сообщили, что операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности.
Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабмин принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. По словам израильских чиновников, это должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт.
Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами». По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, пострадали – около четырех тысяч. «Хезболла» заявила, что Израиль получит жесткий ответ за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».
В СМИ также анализируют, как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, «Моссад» перехватил устройства и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрывам. Эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».
Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.
Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.
Источник портала из Израиля, знакомый с операцией, сообщил, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве «неожиданного первого удара в полномасштабной войне», передает РИА «Новости».
При этом в Израиле стали опасаться, что ливанское движение может обнаружить пейджеры. Кроме того, издание Walla сообщает, что в связи с опасениями о раскрытии плана руководство Израиля провело экстренные консультации c Пентагоном, после чего решило осуществить операцию, передает RT.
Во вторник канал Al Jadeed сообщал, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек. Источники Axios утверждали, что детонацию устройств одобрили на встрече премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства страны.
Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов
Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.
Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.
Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.
Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.
Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».
Ливанское движение «Хезболла» выступило с резким заявлением в отношении Израиля, обещая жесткие меры в ответ на недавние события, передает РИА «Новости». В заявлении «Хезболлы» говорится о намерении продолжить операции в поддержку Газы, но отдельно от этого последует ответ за события, произошедшие во вторник, которые движение охарактеризовало как «бойню» против ливанского народа.
Представители «Хезболлы» подчеркнули, что израильский противник должен ожидать жесткого ответа за свои действия. Они отметили, что плата по счетам неизбежна. Однако в заявлении также подчеркивается, что операции в поддержку Газы будут продолжаться без изменений и являются отдельной частью их стратегии.
Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали четыре тысячи человек. Операция с использованием этих устройств была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства и руководством служб безопасности.
Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху и его правительством
По данным источника, Нетаньяху таким образом решил расширить цели конфликта, включив возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном, передает ТАСС.
Американские чиновники заявили изданию, что США не были проинформированы Израилем об «операции с пейджерами», при этом правительство Израиля осознает риск серьезной эскалации, а израильская армия находится в повышенной боеготовности в ожидании ответа «Хезболла».
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.
Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.
Израиль ожидает ответ на агрессию, заявили в организации, передает ТАСС. «Возмездие последует оттуда, откуда его ждут», – подчеркнули там.
Израильская сторона, по версии «Хезболлы», также виновна в нападении на мирных жителей, погибших и пострадавших в результате подрыва.
Количество пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тыс. человек, в ходе атаки погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».
Источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как Израиль взломал их пейджеры и подорвал их.
Власти Венгрии опровергли связь компании-производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров с правительством
«В Венгрии существует свобода предпринимательства. Упомянутая компания не получала от венгерского правительства никаких заказов ни на что и ни на что не просила у правительства разрешения. Компания работает как частное предприятие», – приводит сообщение венгерского правительства РИА «Новости».
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена BAC Consulting Kft по лицензии.
Число жертв при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. 2,8 тысяч получили ранения.
Захарова обвинила организаторов взрывов в Ливане в провокации конфликта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением о событиях в Ливане, где произошла серия взрывов пейджеров, сообщает ТАСС.
По ее словам, организаторы этого нападения пытались спровоцировать крупномасштабный военный конфликт, который мог бы развернуться на всем Ближнем Востоке.
Захарова подчеркнула, что Россия осуждает атаку на Ливан, называя ее беспрецедентной и грубо нарушающей суверенитет страны. Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По мнению дипломата, данный инцидент является примером гибридной войны, в результате которой пострадали тысячи невинных людей.
Кроме того, Москва призвала к всестороннему расследованию случившегося и привлечению виновных к ответственности. На фоне обострения ситуации на ливанско-израильском пограничье подобные действия могут привести к опасной эскалации конфликта. Захарова отметила, что западные страны пытаются «замести под ковер» расследование других инцидентов, включая подрывы газопроводов «Северный поток».
Ранее источники The New York Times сообщили, что израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившим сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения .
Сноуден считает, что детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заложенной взрывчатки
«Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», – написал Сноуден в соцсети X, передает ТАСС.
По его словам, вероятно, что эту операцию организовал Израиль. При этом Сноуден назвал подобные методы «безрассудными» и «неотличимыми от терроризма».
Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек.
Издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии.
Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.
Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».
Представитель группировки рассказал, что сотни боевиков получили новые пейджеры в последние дни, некоторые из них почувствовали, что устройства стали сильно нагреваться и избавились от них, прежде чем они взорвались, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.
Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.
Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».
При подрыве пейджеров в Ливане погибли ребенок и два сторонника «Хезболлы»
Около 15.30 мск в Ливане подорвались несколько устройств связи – пейджеров, ими пользовались несколько сотрудников разных подразделений и учреждений «Хезболлы», говорится в заявлении, передает ТАСС.
В результате взрывов погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».
Ранее источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию. По данным прессы, в результате детонации пострадали более 1,5 тыс. человек.
Как говорится в сообщении, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Источники агентства утверждают, что пейджеры были произведены на Тайване компанией Gold Apollo, передает РИА «Новости».
По данным агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после получения кодового сообщения. Один из источников сообщил, что каждое устройство могло содержать до трех граммов взрывчатки. Взрывчатка была заложена в пейджеры за несколько месяцев до взрывов, что предполагает тщательное планирование операции. Устройство пейджеров и возможность удаленной активации подчеркивают усовершенствованные методы работы «Моссада».
Ранее тайваньская Gold Apollo опровергла участие в производстве взорвавшихся пейджеров.
NYT: Израиль стоял за операцией с взрывами пейджеров в Ливане
По их словам, взрывное устройство было скрыто в партии тайваньских пейджеров. До их отправки в Ливан устройства были модифицированы, чтобы при необходимости можно было их взорвать дистанционно, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает ТАСС.
Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали 4 тыс. человек, что сообщил телеканал Al Jadeed. Вслед за этим ливанское движение «Хезболлах» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Кроме того, «Хезболлах» подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.