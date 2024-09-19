В Белграде состоялась премьера фильма о гонениях на УПЦ

Премьера документального фильма Эмира Кустурицы о гонениях на УПЦ состоялась в Белграде

Tекст: Вера Басилая

Фильм «Люди Христовы. Наше время» представляет собой глубокое исследование ситуации с Украинской православной церковью, которая подвергается беспрецедентному давлению со стороны украинских властей. Авторы картины, среди которых режиссер Эмир Кустурица, продюсер Мирко Раденович и философ Вукан Маркович, собрали свидетельства священнослужителей, верующих и экспертов о происходящем.

В фильме рассказывается о том, как украинские власти ограничивают права верующих УПЦ, захватывают храмы, преследуют священников и пытаются расколоть церковь. Авторы картины подчеркивают, что эти действия противоречат международным нормам в области свободы вероисповедания.

Премьера фильма в Белграде собрала представителей культурных, духовных и общественных кругов из многих стран. По мнению создателей картины, это свидетельствует о том, что проблема гонений на УПЦ выходит за рамки одной страны и вызывает озабоченность у всего мирового сообщества.

«Цивилизованные и культурные люди не могут смириться со столь беспримерным попранием свободы совести», – отмечают они, пишет «Российская газета».

Раденович отметил, что ценность картины в том, что она основана на рассказах людей, на себе ощутивших попытки киевских властей попрать религиозные свободы.

«Мы хотим, чтобы каждый посмотрел картину и начал задумываться о том, что происходит в мире, как быть и как жить дальше», – заявил он.