Число жертв при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Абьяд на пресс-конференции в Бейруте, число погибших достигло 12 человек, среди которых двое детей, более 2,8 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

По словам Абьяда, ливанские медики провели более 460 хирургических операций менее чем за сутки. «Были мобилизованы все ресурсы медицинских учреждений», – отметил он. Однако ситуация остается напряженной: свыше 300 пострадавших находятся в реанимации, состояние многих из них крайне тяжелое, уточнил Абьяд.

Кроме того, глава Минздрава опроверг ранее озвученные данные о 4 тысячах пострадавших. «В больницы доставлены с ранениями 2,8 тыс. человек», – подчеркнул он.

В среду руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил подрыв пейджеров в Ливане, поскольку он привел к жертвам среди мирных жителей.

Ранее СМИ сообщали, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.