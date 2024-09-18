Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Боррель осудил подрыв пейджеров в Ливане
Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил подрыв пейджеров в Ливане, поскольку он привел к жертвам среди мирных жителей.
Атака привела к тяжелым и неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, в том числе среди детей, заявил Боррель, передает ТАСС.
Он назвал ситуацию тревожной, и отметил, что осуждает такие действия, ставящие под угрозу безопасность и стабильность Ливана, они увеличивают риск эскалации в регионе.
«Евросоюз призывает все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами», – заключил Боррель.
Напомним, количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане выросло до 10 человек, всего же сообщалось об 11 жертвах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские эксперты расследуют взрывы пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.