Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Росфинмониторинг сообщил о случаях использования маркетплейсов для обналичивания
Случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств фиксирует Росфинмониторинг. Орган контроля предупредил об этом банки.
«Росфинмониторинг зафиксировал случаи использования маркетплейсов для проведения операций обналичивания. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», – приводит РИА «Новости» сообщение Росфинмониторинга.
Информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты.
Ранее Центробанк сообщал, что имеет базу дропперов (лиц, через карты которых мошенники обналичивают похищенное) и в ближайшее время начнет блокировать их счета.