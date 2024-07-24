ЦБ: Мошеннические счета дропперов скоро заблокируют

ЦБ: Мошеннические счета дропперов в ближайшее время будут заблокированы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, чтобы мошенникам стало сложнее обналичивать украденные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в базу данных ЦБ от правоохранительных органов, передает ТАСС.

«Речь о так называемых дропперах (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег). Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов, в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой», – говорится в сообщении ЦБ.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщил, что злоумышленники для совершения мошеннических операций часто вербуют студентов в качестве дропперов, ложно обещая им легальный заработок.