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ЦБ предупредил о вербовке мошенниками студентов в качестве дропперов
Злоумышленники для совершения мошеннических операций часто вербуют студентов в качестве дропперов, ложно обещая им легальный заработок, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
В ходе выступления на международной выставке-форуме «Россия» Мамута рассказал, что дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег) «нанимают» часто из числа студентов, потому что это легкий заработок, и часто студенты даже не понимают, что происходит, передает ТАСС.
Он напомнил, что это преступление, ведущее за собой уголовную ответственность. Мамута напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, связанный с базой дропперских счетов, по которому если банк переведет деньги на такой счет, он будет обязан их вернуть. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг, база будет публичной и постоянно обновляться.
Ранее проект закона о возврате похищенных мошенниками средств банками поддержали крупнейшие российские кредитные организации ВТБ и Сбер.