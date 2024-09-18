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В порту «Кавказ» начали поднимать затонувшее после атаки судно
В порту «Кавказ» в результате атаки ВСУ затонуло судно, которое готовят к подъему, при этом порт продолжает работать в штатном режиме, а паромная переправа функционирует с учетом погодных условий, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Как сообщили в пресс-службе, в порту «Кавказ» продолжается ликвидация последствий атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Затонувшее судно подготавливают к подъему, разрабатывается документация по безопасному удалению имущества. Восстанавливается береговая инфраструктура, расчищены подъездные пути к причалу.
Несмотря на происшествие, порт работает в штатном режиме. Автомобильно-пассажирская паромная переправа продолжает функционировать, учитывая погодные условия. Такие меры позволяют минимизировать влияние инцидента на логистику и связь между территориями.
Пресс-служба отметила, что специалисты активно занимаются устранением последствий атаки. Подготовка к подъему судна ведется в соответствии с разработанными мерами безопасности, что позволит безопасно удалить затонувшее имущество из акватории порта.
Ранее в МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе атаки затонул паром с топливными цистернами.