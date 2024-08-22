Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
МЧС сообщило о поиске одного человека с атакованного Украиной парома
МЧС сообщило о поиске одного человека с атакованного вооруженными силами Украины парома в порту «Кавказ»
Продолжается операция по поиску одного человека с парома, который атаковали вооруженные силы Украины в порту «Кавказ», сообщило МЧС России.
В МЧС указали, что, «по уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека». В Южном округе войск национальной гвардии России сообщили, что «17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег», передает РИА «Новости».
В четверг в порту «Кавказ» в результате атаки со стороны ВСУ затонул паром с топливными цистернами. Спасено 17 членов экипажа.