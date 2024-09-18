Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Боец «Вагнера» проиграл 900 тыс. рублей и сдался полиции
Боец ЧВК «Вагнер» проиграл деньги друзей на ставках и сдался полиции
Боец частной военной компании «Вагнер» проиграл 900 тыс. рублей, взятых у друзей, на спортивных ставках, после чего сам пришел в полицию и убедил друзей заявить на него, пообещав вернуть деньги.
Как передает «РИА Новости», история началась в марте 2023 года, когда боец «Вагнера» вернулся в Москву после работы по контракту с СВО. Он поселился у друга и его жены, сначала одолжил другу 200 тыс. рублей и купил телевизор за 95 тыс. рублей. Затем они вместе ездили в Ялту, потратив на это 400 тыс. рублей.
После того как друзья получили крупную сумму денег, боец, сидевший с их ребенком, взял из тайника 900 тыс. рублей. Он перевел деньги на свою карту и проиграл в букмекерской конторе. После этого он пришел в полицию и написал явку с повинной, а затем признался друзьям, пообещав вернуть деньги после заключения нового контракта.
На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и вернул украденное. Друзья просили суд не наказывать его, однако суд постановил, что он должен выплатить им дополнительно 500 тыс. рублей.