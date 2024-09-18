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    Запад начал душить Грузию за независимость
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Тверскую область атаковали беспилотники
    Россия исключила возможность диалога с США по вооружениям
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    18 сентября 2024, 08:31 • Новости дня

    Боец «Вагнера» проиграл 900 тыс. рублей и сдался полиции

    Боец ЧВК «Вагнер» проиграл деньги друзей на ставках и сдался полиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец частной военной компании «Вагнер» проиграл 900 тыс. рублей, взятых у друзей, на спортивных ставках, после чего сам пришел в полицию и убедил друзей заявить на него, пообещав вернуть деньги.

    Как передает «РИА Новости», история началась в марте 2023 года, когда боец «Вагнера» вернулся в Москву после работы по контракту с СВО. Он поселился у друга и его жены, сначала одолжил другу 200 тыс. рублей и купил телевизор за 95 тыс. рублей. Затем они вместе ездили в Ялту, потратив на это 400 тыс. рублей.

    После того как друзья получили крупную сумму денег, боец, сидевший с их ребенком, взял из тайника 900 тыс. рублей. Он перевел деньги на свою карту и проиграл в букмекерской конторе. После этого он пришел в полицию и написал явку с повинной, а затем признался друзьям, пообещав вернуть деньги после заключения нового контракта.

    На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и вернул украденное. Друзья просили суд не наказывать его, однако суд постановил, что он должен выплатить им дополнительно 500 тыс. рублей.

    17 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области

    Полномочиями сенатора – представителя исполнительного органа Курской области наделен Алексей Кондратьев, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник, 17 сентября, подписал постановление о наделении Кондратьева полномочиями сенатора от региона.

    «Алексей Владимирович – ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев». Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск», – пояснил Смирнов. Он пожелал успехов сенатору и выразил уверенность, что тот сможет принести пользу Курской области.

    Кондратьев служил в военно-десантных войсках и частях спецназа ГРУ, в 2022 году с началом СВО вернулся в ряды вооруженных сил добровольцем. В мае 2024 года вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев».

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    17 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

    Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    @ Mehrnews

    Tекст: Олег Исайченко

    В любом устройстве имеется защита от перегрева аккумулятора. Вирус способен обмануть этот механизм, в результате чего батарейка нагревается до предела, инициируя взрыв пейджера, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров.

    «Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

    «Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

    «Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

    В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 14:59 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    @ Jacob King/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы были заказчиками войны-2008, а экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» – исполнителями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

    Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

    «Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

    «Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

    «В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.

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    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

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    17 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажиры батискафа Titan, потерпевшего крушение в 2023 году, скорее всего, понимали, что их ждет катастрофа, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в иске, поданном семьей Поля-Анри Наржоле против компании OceanGate, производителя батискафа Titan, утверждается, что пассажиры судна, вероятно, осознавали неминуемость гибели. Такой вывод эксперты делают, анализируя данные о последних сообщениях с борта судна и характеристики самого батискафа, передает Lenta.ru.

    Согласно иску, «хваленая акустическая система безопасности» батискафа должна была предупредить экипаж о трещинах в углеродном волокне корпуса под воздействием колоссального давления на глубине. Логичным решением в такой ситуации было бы сбросить балласт и попытаться всплыть. Однако, как отмечается в иске, такое маневрирование вряд ли могло спасти пассажиров, учитывая глубину, на которой они находились. «Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», – говорится в иске.

    Последнее сообщение с борта Titan подтверждает, что экипаж предпринял попытку сбросить балласт. Однако после этого связь с батискафом была потеряна, а судно достигло глубины 3346 метров, где корпус не выдержал давления и разрушился.

    Семья Наржоле требует от компании OceanGate компенсации в размере не менее 50 млн долларов, мотивируя это тем, что пассажиры в последние минуты своей жизни осознавали неизбежность гибели и испытывали страдания.

    В июне 2023 года OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Позже под обломками батискафа нашли человеческие останки.

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    17 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    @ REUTERS/Mohamed Azakir

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате массовой детонации устройств связи в Ливане пострадали более 1500 человек, сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News Arabia, в результате взрывов пейджеров погибли по меньшей мере пять человек, передает ТАСС.

    Напомним, в южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию.

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    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

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    17 сентября 2024, 17:42 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию, сообщают ливанские телеканалы со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел там, где в Бейруте находятся штабные офисы «Хезболлы», после происшествия сотни раненых доставили в больницы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Al Jazeera.

    Отмечается, что точных данных о раненых в других частях Ливана нет, «Хезболла» не делала ответных заявлений.

    Ранее израильский глава Минобороны Йоав Галант заявлял, что стабилизация израильско-ливанской границы возможна с помощью военных действий против «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    17 сентября 2024, 19:37 • Новости дня
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовят эскалацию ситуации в Белоруссии, нападение на республику положит начало третьей мировой войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», – сказал он на патриотическом форуме «Если мы едины», посвященном Дню народного единства, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Александр Алесин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Варшава с подачи США разворачивает группировку войск на границе с Белоруссией.

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    17 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид

    В Татарстане обнаружили девять погребений древнее египетских пирамид

    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе раскопок «Новобиксинтеевского могильника» в Мензелинском районе Татарстана ученые обнаружили девять погребений первобытных людей каменного века, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

    Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, а также украшения, сообщает «Российская газета». Отмечается, что могильник датируется временем задолго до появления египетских пирамид.

    Ранее египетские археологи в провинции Эль-Бухейра в Египте обнаружили хорошо сохранившийся военный лагерь времен правления фараона Рамзеса II, включая его личное оружие – бронзовый меч с именной табличкой.

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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Грузия пригрозила США пересмотром отношений
    Грузия пригрозила США пересмотром отношений
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает пресс-служба правительства, Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

    Тбилиси полагает, что введение санкций направлено на улучшение шансов оппозиции перед выборами в парламент 26 октября, но «это полностью контрпродуктивно, так как не отразится на итогах для оппозиции и не испугает правящую команду», сказал премьер.

    По его словам, наоборот, такие решения усилят мотивацию общественности на выборах в парламент 26 октября «твердо защитить независимость и суверенитет Грузии».

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    17 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Названы города с самыми высокими зарплатами

    Avito: Топ по средним зарплатам летом возглавили Москва, Петербург и Екатеринбург

    Названы города с самыми высокими зарплатами
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    В топ-15 городов с самыми высокими зарплатными предложениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Казань, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород и Псков. Средняя предлагаемая зарплата в России минувшим летом составила 67,2 тыс. рублей – на 9% больше, чем год назад, сообщается в исследовании «Авито Работы».

    «Наивысшие средние зарплаты в России предлагают в Москве – 78,2 тыс. рублей для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом прошлого года», – приводит РБК данные исследования.

    Средние предложения по зарплатам, которые вошли в исследование, получаются из усредненных показателей зарплатных вилок, работодатели указывают их в описании вакансий на «Авито Работе». Этот показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

    На второй позиции – Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. рублей (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.

    В топ-15 вошли, кроме того, Казань – 67,9 тыс. руб. (+6%); Новосибирск – 67,9 тыс. руб. (+7%); Краснодар – 66,1 тыс. руб. (+16%); Тула – 65,7 тыс. руб. (+5%); Нижний Новгород – 64,1 тыс. руб. (+1%); Самара – 63,6 тыс. руб. (+13%); Тюмень – 63,5 тыс. руб. (0%); Ростов-на-Дону – 63,2 тыс. руб. (+8%); Воронеж – 62,9 тыс. руб. (+12%); Красноярск – 60,7 тыс. руб. (+5%); Псков – 60,4 тыс. руб. (+3%); Сочи – 60,4 тыс. руб. (+14%).

    Ранее в августе среди наиболее оплачиваемых рабочих специальностей «Работа.ру» назвала электромонтажников, комплектовщиков и слесарей.

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