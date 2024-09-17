Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?9 комментариев
Грузия пригрозила США пересмотром отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает пресс-служба правительства, Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».
Тбилиси полагает, что введение санкций направлено на улучшение шансов оппозиции перед выборами в парламент 26 октября, но «это полностью контрпродуктивно, так как не отразится на итогах для оппозиции и не испугает правящую команду», сказал премьер.
По его словам, наоборот, такие решения усилят мотивацию общественности на выборах в парламент 26 октября «твердо защитить независимость и суверенитет Грузии».