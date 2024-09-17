Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?3 комментария
Депутат Колесник ответил на сообщения об атаке украинской разведки в Сирии
Депутат Госдумы Андрей Колесник* прокомментировал атаку украинской разведки на российскую базу в Сирии, назвав украинских бойцов смертниками и упомянув о колоссальном боевом опыте российских военных.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник** ответил на сообщения СМИ об атаке украинской разведки на российскую базу в сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру».
Депутат заявил, что украинские бойцы, атаковавшие российский объект, являются смертниками. Колесник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) сотрудничали с террористическими группировками, чтобы напасть на Россию.
Колесник также подчеркнул, что российские военные обладают колоссальным боевым опытом, который они уже продемонстрировали в Сирии. Он добавил, что подготовка российских военных позволяет успешно противостоять атакам подобного рода. «Надо понимать, что у нас колоссальный боевой опыт, который они уже испытали на себе», – заявил депутат.
Ранее сообщалось, что силы Украины начали обучать членов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в РФ) новым технологиям производства беспилотников для открытия нового фронта в Сирии против российских сил.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом