Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля
Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.
Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.
Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.
Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.
Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.
Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».