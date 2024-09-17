Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.5 комментариев
В Нацсобрании Франции запланировали рассмотреть резолюцию об импичменте Макрона
Рассмотрение резолюции об импичменте Макрона запланировано в Нацсобрании Франции во вторник
Во вторник в Нацсобрании Франции должно состояться рассмотрение резолюции об импичменте президента страны Эммануэля Макрона.
«Непокорившаяся Франция» захотела объявить Макрону импичмент, так как он не включил левых в кабмин. Инициатива основана на 68-й статье конституции страны – по ней отстранение президента возможно при нарушении им своих обязанностей, передает РИА «Новости».
Бюро, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, должно оценить приемлемость резолюции. Хотя 12 из 22 членов бюро представляют левый блок, партия социалистов уже выступила против. Если резолюцию смогут провести через бюро, она должна будет получить поддержку законодательной комиссии из 73 депутатов, там у левых лишь 24 места.
Затем состоится голосование, в ходе которого сторонникам импичмента требуется две трети голосов в Нацсобрании (385 голосов). За ним следует голосование в Сенате, где у левых нет большинства, а потом – общее голосование двух палат парламента, на котором противникам Макрона нужно будет набрать 617 из 925 голосов.
Напомним, Макрон отказался выполнить ультиматум левых и выдвинуть в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.