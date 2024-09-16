Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Названо возможное наказание подозреваемому в покушении на Трампа
Associated Press: Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы
Подозреваемый в деле о предполагаемом покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут может быть лишен свободы на срок до 20 лет, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судебный документ.
Так, Рут может лишиться свободы на 15 лет и получить штраф в размере 250 тыс. долларов по обвинению в хранении огнестрельного оружия, а также еще пять лет и штраф в размере 250 тыс. рублей за хранение оружия со стертым серийным номером, передает ТАСС.
В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.