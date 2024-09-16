Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Израиль выбрал военный способ для стабилизации ситуации на границе с Ливаном
Глава Минобороны Израиля Галант: Ситуацию на границе с Ливаном придется стабилизировать военным путем
Стабилизировать ситуацию на границе Израиля и Ливана можно путем военных действий против формирований движения «Хезболла», заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Единственный оставшийся путь возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома – это военные действия», – сказал Галант на встрече с заместителем помощника и старшим советником президента США по энергетике и инвестициям Эймосом Хокстином, передает ТАСС.
По словам израильского министра, «Хезболла» продолжает «привязывать себя» к палестинскому движению ХАМАС и отказывается завершить конфликт, тем самым сокращая вероятность заключения соглашения об урегулировании ситуации на границы Ливана и Израиля.
Ранее ООН призвала стороны конфликта в Ливане немедленно прекратить огонь.