Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В Ростовской области ввели временные отключения электроэнергии
В Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.
«Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров. Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований», – говорится в сообщении, предает ТАСС.
Отмечается, что органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний, и подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи.
Ранее сообщалось, что в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров. Он введен на территории Неклиновского и Аксайского районов, в которых возникла сложная ситуация.