Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
В Кремле оценили обстановку в США перед выборами
Песков: В США обстановка перед выборами напряженная, но Россия не вмешивается
Обстановка в США перед выборами сложилась напряженная, но Россия как всегда не вмешивается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Это не совсем наше дело», – сказал Песков.
Он отметил, что Москва наблюдает за той информацией, которая идет из США, и видит, насколько там напряженная обстановка, особенно между политическими конкурентами, передает ТАСС.
При этом политическая борьба обостряется и задействуются разные методы. Россия в эту ситуацию не вмешивается.
Напомним, на Трампа было совершено покушение, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как оно связано с Украиной.