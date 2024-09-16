Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Главу компании «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у Минобороны 1 млрд рублей
Главу компании «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у Минобороны почти 1 млрд рублей
МВД возбудило дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, в рамках него задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, сообщили в правоохранительных органах.
По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило дело, подпадающее под статью о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС.
По подозрению в причастности к данному преступлению был задержан гендиректор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.
Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023-го Безруков и ряд неустановленных лиц с целью хищения бюджетных денег, выделенных на исполнение госконтракта в сфере ОПК, вывели в теневой оборот 993 млн 812 тыс. рублей. Деньгами они «распорядились по своему усмотрению».
Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.
Ранее фигуранту дела о хищении земель Минобороны назначили условный срок.