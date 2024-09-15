На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Фигуранту дела о хищении земель Минобороны назначили условный срок
Суд назначил условный срок бывшему военному Хайруллину, обвиняемому в хищении земель Минобороны
Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, следует из судебных материалов.
Суд первой инстанции приговорил Хайруллина к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, однако апелляция изменила срок на условный. Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием, передает ТАСС.
Ранее военный суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Источник сообщал, что предприниматель Бородин якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.
В то же время при расследовании по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли апартаменты бизнесмена Сергея Бородина в историческом особняке у Кремля.