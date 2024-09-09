КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Источник: Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году
Осужденный по делу о хищении земель Минобороны общей стоимостью более 940 млн рублей бывший военнослужащий Сергей Бородин может освободиться из колонии уже в апреле 2025 года, сообщили в правоохранительных органах.
В минувшее воскресенье суд приговорил Бородина к заключению на срок три года пять месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу в 350 тыс. рублей.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в конечном итоге Бородин пробудет в колонии полгода, а уже в апреле 2025 года сможет воспользоваться УДО.
Ранее суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки, – Сергея Бородина.