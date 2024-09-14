На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
У осужденного за хищение земель Минобороны бизнесмена Бородина нашли апартаменты у Кремля
При расследовании по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли апартаменты бизнесмена Сергея Бородина в историческом особняке у Кремля, говорится в судебных документах.
На Бородина записаны апартаменты 233,7 квадратных метра, они находятся на 3-м Кадашевском переулке рядом с Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
Отмечается, что это старинный трехэтажный особняк, его построил архитектор Адольф Эрихсон, в нем располагается трехэтажный комплекс в стиле лофт. Апартаменты оцениваются в 250 млн рублей.
Также на бизнесмена записан участок в подмосковном коттедже в селе Николо-Урюпино стоимостью в 23 млн рублей, 60 соток земли на волжском берегу в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.
Напомним, Бородина приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения и штрафу в 350 тыс. рублей по делу о хищении земель у Минобороны. Источник сообщал, что предприниматель якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.